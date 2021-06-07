В регионе подтверждено 65 случаев коронавирусной инфекции

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7 июня в регионе подтверждено 65 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 38 в г. Самара

- 12 в г. Тольятти

- 7 в г. Сызрань

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Сергиевском районе

- 1 в Шигонском районе

58 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65271 случай коронавируса.



Скончались 2032 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 42 года, женщины 57, 63, 74, 88, 97 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 44 лет, страдавшая инфекционным заболеванием, заболеванием почек;

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 63,64, по стране - 85,01.

​​Коэффициент летальности в области - 3,11, в стране - 2,42.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7116, нарастающим итогом 2640923.