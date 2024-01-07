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В регионе особое внимание уделяется развитию онкологической службы.



Только в 2023 году:



- Открыты 2 центра амбулаторной онкологической помощи — в Самарской городской больнице №5 и Чапаевской ЦГБ. Всего в регионе работают 10 таких подразделений.



- В подразделения онкологической службы поставлены 19 единиц медтехники.



- Внедрены новые методы диагностики и лечения онкозаболеваний.



Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.



Работа по развитию специализированной службы, оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности онкологической помощи продолжится в этом году.

Фото: минздрав СО