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В регионе особое внимание уделяется развитию онкологической службы

7 января 2024 19:27
113
Только в 2023 году открыты 2 центра амбулаторной онкологической помощи — в Самарской городской больнице №5 и Чапаевской ЦГБ.

В регионе особое внимание уделяется развитию онкологической службы.

Только в 2023 году:

- Открыты 2 центра амбулаторной онкологической помощи — в Самарской городской больнице №5 и Чапаевской ЦГБ. Всего в регионе работают 10 таких подразделений.

- В подразделения онкологической службы поставлены 19 единиц медтехники.

- Внедрены новые методы диагностики и лечения онкозаболеваний.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Работа по развитию специализированной службы, оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности онкологической помощи продолжится в этом году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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