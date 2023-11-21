В региональном Перинатальном центре обсудили вопросы  оказания акушерско-гинекологической помощи в Самарской области

83

Самарскую область посетил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в Приволжском федеральном округе, д.м.н., профессор Ильдар Фаткуллин. Эксперт проконтролировал организацию медицинской помощи в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, обсудил со специалистами вопросы оказания акушерско-гинекологической и перинатальной помощи в Самарской области, резервы снижения младенческой смертности.



На базе больницы под председательством врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна состоялось рабочее совещание. В нем приняли участие представители ведомства, главные врачи и заместители по родовспоможению и детству многопрофильных больниц, главные внештатные специалисты по акушерству и гинекологии, антенатальной охране плода, неонатологии и педиатрии, заведующие кафедрами акушерства и гинекологии СамГМУ, заведующие женскими консультациями и родильными отделениями, врачи акушеры-гинекологи.



Специалисты обсудили вопросы развития службы родовспоможения в Самарской области.



«Важнейший показатель национального проекта «Здравоохранение» связан с организацией работы службы родовспоможения – младенческая смертность. Сегодня в регионе для сохранения здоровья и жизни беременных женщин и детей проводится модернизация работы службы. Поставлена задача усовершенствовать организацию наблюдения за беременными женщинами на всех этапах оказания медицинской помощи, предотвратить риски преждевременных родов, обеспечить эффективные маршрутизацию и междисциплинарное взаимодействие. И на этом этапе особенно ценны мнение и методическая помощь экспертов. Мы благодарим Ильдара Фаридовича за экспертную оценку, детальное погружение в процессы работы «якорного» учреждения – Перинатального центра областной больницы и значимые рекомендации», - отметил Армен Бенян.

Фото: минздрав СО