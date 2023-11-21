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В региональном Перинатальном центре обсудили вопросы  оказания акушерско-гинекологической помощи в Самарской области

21 ноября 2023 21:44
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В регионе на всех этапах совершенствуется оказание медпомощи беременным, роженицам и женщинам после родов.

Самарскую область посетил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в Приволжском федеральном округе, д.м.н., профессор  Ильдар Фаткуллин. Эксперт проконтролировал  организацию медицинской помощи в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, обсудил со специалистами     вопросы  оказания акушерско-гинекологической и перинатальной помощи в Самарской области, резервы снижения младенческой смертности. 

На базе больницы под председательством врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна состоялось рабочее совещание.   В нем приняли участие представители  ведомства, главные врачи и заместители  по родовспоможению и детству многопрофильных больниц, главные внештатные специалисты по акушерству и гинекологии, антенатальной охране плода, неонатологии и педиатрии, заведующие кафедрами акушерства и гинекологии СамГМУ, заведующие женскими консультациями и родильными отделениями, врачи акушеры-гинекологи.

Специалисты  обсудили  вопросы развития  службы родовспоможения в Самарской области.

«Важнейший показатель национального  проекта «Здравоохранение» связан с организацией работы службы родовспоможения – младенческая смертность. Сегодня в регионе  для сохранения здоровья и жизни беременных женщин и детей проводится модернизация работы службы. Поставлена задача усовершенствовать организацию наблюдения за беременными женщинами на всех этапах оказания медицинской помощи, предотвратить риски преждевременных родов, обеспечить эффективные маршрутизацию и междисциплинарное взаимодействие.   И на этом этапе особенно ценны мнение и методическая помощь  экспертов. Мы  благодарим Ильдара Фаридовича  за экспертную оценку, детальное погружение в процессы работы «якорного» учреждения – Перинатального центра областной больницы    и значимые рекомендации», - отметил Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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В регионе на всех этапах совершенствуется оказание медпомощи беременным, роженицам и женщинам после родов.
21 ноября 2023  21:44
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