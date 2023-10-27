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В регион поступила партия вакцины от COVID-19 «Конвасэл»

27 октября 2023 14:55
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В ближайшее время 14 000 доз вакцины будут распределены в медучреждения.

За счет областных средств закуплена вакцина «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых. В ближайшее время 14 000 доз вакцины будут распределены в медучреждения.

«Это вакцина разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Она помогает сформировать гуморальный и клеточный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции. Планируется поставка ещё около 30000 доз этой вакцины», - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

Вакцина вводится однократно, иммунитет сохраняется в течение года.

«Коронавирус особенно опасен для жителей из групп риска. Поэтому мы приглашаем на вакцинацию пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, и жителей старше 60 лет. Пройти вакцинацию можно будет в своей поликлинике после консультации с врачом. Также напоминаем, в прививочных пунктах продолжается вакцинация от гриппа. Уже более 1 млн жителей защитились от инфекции», - подчеркнул Илья Сиротко.

После поступления вакцины в медучреждения, информация о наличии появится на карте пунктов вакцинации. Также уточнить информацию о наличии вакцин можно по телефонам поликлиник.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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