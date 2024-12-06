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В рамках диспансеризации у 6000 жителей региона выявили хронические заболевания органов дыхания

6 декабря 2024 13:55
133
В рамках диспансеризации у 6000 жителей региона выявили хронические заболевания органов дыхания

В 2024 году около 1,5 млн. жителей Самарской области прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. У более 6000 человек впервые выявлены хронические заболевания органов дыхания.

Основная цель диспансеризации — выявить заболевания на ранней стадии и факторы риска их развития. Своевременная диагностика заболеваний органов дыхания - одна из ключевых задач диспансеризации. Это позволяет выявлять болезни на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований легких.

«Курение является самым распространённым фактором риска развития хронических болезней органов дыхания. Отказ от курения — это не просто избавление от пагубной привычки, но и начало нового этапа жизни. С каждым днем без никотина дыхательная система восстанавливается: уменьшается кашель, улучшается циркуляция крови и повышается уровень кислорода в организме. Это приводит к улучшению общего самочувствия и качеству жизни», - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Для сохранения здоровья дыхательной системы важно развивать здоровые привычки:
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