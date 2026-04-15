Открыт приём заявок на VII сезон Национального конкурса профессионального проектного управления «Формула устойчивых проектов»

В России открыт приём заявок на участие в VII сезоне Национального конкурса профессионального проектного управления «Формула устойчивых проектов» — нового этапа развития конкурса, ранее известного как GPM Awards Russia. Организатор конкурса — Ассоциация Менеджеров Проектов «Проектный Альянс», соорганизатор — Государственный университет управления, официальные партнёры — Ассоциация устойчивого развития промышленности и Национальный институт развития энергоэффективного и экологичного строительства.

Конкурс проводится на национальном уровне и направлен на выявление и продвижение лучших практик проектного управления в государственном, корпоративном, образовательном и исследовательском секторах. Его задача — не просто отметить сильные проекты, а показать, какие управленческие решения, команды и системы действительно обеспечивают устойчивый результат. Миссия конкурса — формирование в России культуры проектного управления и проектного мышления в сфере устойчивого развития и ESG.

В 2026 году конкурс проводится по направлениям «Проекты», «Люди», «Исследования», «Устойчивость отрасли» и «Зелёный офис», а также предусматривает развитие основных и специальных номинаций. Ключевым направлением сезона остаются «Проекты» — именно здесь представлены инвестиционные, инфраструктурные, технологические, социальные, государственные и корпоративные инициативы разного масштаба, от малых до крупных.

Особое значение конкурс приобретает для регионов, органов власти, институтов развития, крупных компаний и проектных офисов. Методология конкурса включает те же базовые элементы, которые сегодня значимы в логике ЭКГ-подхода и национальных рейтингов: экологическое и социальное воздействие, экономический эффект, качество процессов, работа с заинтересованными сторонами и подтверждённые результаты. Поэтому участие в конкурсе и профессиональная оценка проекта усиливают его позиционирование в контуре национального признания и повышают ценность проектной практики для продвижения в рейтингах и рэнкингах.

Фото организаторов мероприятия