В преддверии профессионального праздника в Самаре почтили память медицинских работников разных поколений

176

В преддверии профессионального праздника состоялась церемония торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Наследие и наставничество». В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, представители общественных организаций, главные врачи медучреждений, студенты Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной и СамГМУ.

Руководитель ведомства отметил, что у самарских медработников появится новая традиция - проводить памятные мероприятия рядом со скульптурной композицией, созданной в 2023 году по инициативе областной ассоциации врачей, организации ветеранов медицинских работников. Она посвящена людям в белых халатах, которые во все времена верны своему долгу, высокому служению самой гуманной и благородной профессии.

"Это будет данью уважения тем сотрудникам, гордость за которых мы носим в своих сердцах, - рассказал Андрей Орлов. - Дорогие студенты, наше молодое поколение, смотря в глаза ветеранам, посвятившим долгие годы этой благородной профессии, помните, что ваша работа не только дарит здоровье, но и вдохновляет людей стремиться к жизни и развитию. Гордитесь своей профессией, цените и с ответственностью носите белые халаты".

Министр здравоохранения поздравил коллег с праздником и пожелал крепкого здоровья.

"Скульптурная композиция олицетворяет длинную историю здравоохранения и отражает все периоды, которые мы помним и которыми гордимся. Сейчас, когда наши коллеги находятся на передовой в зоне специальной военной операции, помогают спасать жизни бойцов, возлагая сегодня цветы, мы отдаем дань уважения и им", - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Анна Дубасова.

Фото: минздрав СО