В поселке Титовка готовится к открытию врачебная амбулатория

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В поселке Титовка городского округа Чапаевск готовится к открытию врачебная амбулатория, возведенная в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение модульного здания врачебной амбулатории в поселке Титовка началось летом этого года. В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью.

В подразделение уже поставили гинекологическое кресло, набор хирургических инструментов, биохимические анализаторы крови, — пояснил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. — В новой амбулатории будут получать медпомощь более 2500 жителей поселка. Помимо врача общей практики и участковой медицинской сестры, прием пациентов будут вести врач-хирург, врач-невролог, врач-акушер-гинеколог. При необходимости будут организованы выезды и других узких специалистов. В амбулатории будут созданы условия для проведения первого этапа диспансеризации, что также позволит нам повысить доступность специализированной помощи для жителей поселка».

В этом году рамках нацпроекта «Здравоохранение» в детском поликлиническом отделении Чапаевской больницы выполняется ремонт входной группы. В подразделении будет внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь, с использованием принципов бережливого производства, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: pixabay

