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В поселке Субботинский Алексеевского района появится новый фельдшерско-акушерский пункт

5 мая 2022 18:05
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В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 350 местных жителей.

В поселке Субботинский Алексеевского района появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное здание будет возведено в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение ФАПа в поселке Субботинский планируется начать в текущем году. В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 350 местных жителей.

«В настоящее время помощь пациентам оказывается в приспособленном помещении. Но уже отведен земельный участок под новый фельдшерско-акушерский пункт, объекту присвоен адрес, — рассказала главный врач Нефтегорской больницы Наталья Мухортова. — ФАП будет расположен в удобном месте — в центре поселка, рядом со зданием Администрации сельского поселения и культурным центром. Пациенты смогут получить здесь все виды профилактической медицинской помощи: пройти диспансеризацию, в том числе углубленную, профосмотр, вакцинацию от COVID-19, гриппа и других заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кроме того, в здравпункт будут осуществляться выезды передвижного ФАПа, мобильной бригады врачей, в состав которой войдут врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-эндокринолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог. Также будет организована работа передвижного флюорографа. ФАП будет оснащен согласно современным требованиям. Безусловно, возведение нового фельдшерско-акушерского пункта сделает пребывание пациентов в подразделении и условия труда медработников более комфортными, выведет качество медпомощи на новый уровень».

 

Фото:    Pixabay

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