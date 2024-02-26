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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в поселке Овсянка Пестравского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт.



Модульное здание оснащено всем необходимым для оказания первичной, неотложной и экстренной медицинской помощи, первого этапа диспансеризации и наблюдения за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.



«Поставляется и новое оборудование, в том числе аппарат ЭКГ, дефибриллятор, тонометр, спирометр, анализаторы уровня сахара и гемоглобина. Рабочее место оснащено компьютером и высокоскоростной связью, — рассказал главный врач Пестравской районной больницы Виктор Решетников. — Вход в ФАП оборудован пандусом».



Прием жителей ведет фельдшер, а также по графику пациентов консультируют врач общей практики, педиатр и узкие специалисты. При необходимости мобильные бригады выезжают на дом к людям старшего возраста и маломобильным пациентам.



В 2023 году в Пестравском районе обновили еще несколько объектов — в поселке Михеевка возвели новый ФАП. Сделать это удалось на год раньше благодаря опережающему финансированию. Также провели капремонт в ФАПе села Михайло-Овсянка.



Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: минздрав СО