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В поселке Овсянка Пестравского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт

26 февраля 2024 17:53
164
Прием жителей ведет фельдшер, а также по графику пациентов консультируют врач общей практики, педиатр и узкие специалисты.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в поселке Овсянка Пестравского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт.

Модульное здание оснащено всем необходимым для оказания первичной, неотложной и экстренной медицинской помощи, первого этапа диспансеризации и наблюдения за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

«Поставляется и новое оборудование, в том числе аппарат ЭКГ, дефибриллятор, тонометр, спирометр, анализаторы уровня сахара и гемоглобина. Рабочее место оснащено компьютером и высокоскоростной связью, — рассказал главный врач Пестравской районной больницы Виктор Решетников. — Вход в ФАП оборудован пандусом».

Прием жителей ведет фельдшер, а также по графику пациентов консультируют врач общей практики, педиатр и узкие специалисты. При необходимости мобильные бригады выезжают на дом к людям старшего возраста и маломобильным пациентам.

В 2023 году в Пестравском районе обновили еще несколько объектов — в поселке Михеевка возвели новый ФАП. Сделать это удалось на год раньше благодаря опережающему финансированию. Также провели капремонт в ФАПе села Михайло-Овсянка.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

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Прием жителей ведет фельдшер, а также по графику пациентов консультируют врач общей практики, педиатр и узкие специалисты.
26 февраля 2024  17:53
В поселке Овсянка Пестравского района появился новый фельдшерско-акушерский пункт
164
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