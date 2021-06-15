В поселке Новоберезовский  началось возведение нового ФАПа

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Заместитель министра Асланбек Майрамукаев с руководителем управления организации материально-технического обеспечения Ириной Скворцовой проконтролировали выполнение работ по возведению фельдшерско-акушерского пункта в поселке Новоберезовский Волжского района.

На сегодняшний день подрядной организацией ведутся работы по устройству основания фельдшерско-акушерского пункта.

Существующий фельдшерско-акушерский пункт в поселке Новоберезовский расположен в приспособленных помещениях.

"Площадь нового медицинского пункта составит 90,9 кв.м. В здании будет кабинет приема, процедурная-прививочная, помещение для хранения лекарственных средств, а также кабинеты функционального назначения", - рассказали в пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников