В поселке Масленниково обновили поликлиническое отделение Хворостянской больницы

Обновление поликлинического отделения Хворостянской центральной районной больницы в посёлке Масленниково стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада. Установлены кондиционеры и новая навигация. На данный момент медицинский персонал ведет прием в современных условиях.

«Обновленное поликлиническое подразделение оказывает медицинскую помощь порядка 700 пациентам. Новая навигация помогает быстро сориентироваться, система кондиционирования создает оптимальный микроклимат в любое время года. Перемены хорошо восприняли как пациенты, так и специалисты», – отметил главный врач Хворостянской больницы Николай Кузьмин.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО