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В поселке Федоровка Кинель-Черкасского района возведен новый фельдшерско-акушерский пункт за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

Получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в новом фельдшерско-акушерском пункте будут порядка 250 жителей Федоровки. Прежний ФАП располагался в приспособленном помещении.

«В новом ФАПе предусмотрено все для комфортного приема пациентов, в том числе детей и маломобильных жителей посёлка. Современное оборудование позволит оказывать первичную помощь в комфортных условиях рядом с домом. Модульный пункт оснащён электрокардиографом, кислородным аппаратом, манипуляционным столом и пеленальным. В помещении тепло и уютно — все наши пациенты очень довольны», - рассказывает фельдшер Мария Казакова.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение обновлены взрослая и детская поликлиника, дневной стационар Кинель-Черкасской больницы, фельдшерско-акушерские пункты в селах Лозовка, Черновка и Мухановка, офисы врача общей практики в селах Александровка, Березянки, поселке Садгород и Кинель-Черкассах. Также открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе больницы.

Модернизация первичного звена здравоохранения продолжится в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За 2025 год будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.