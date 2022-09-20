В поликлинике в Тольятти вернули физиотерапию после жалоб в соцсетях от пациентов

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В связи с сезонным ростом заболеваемости простудой в социальных сетях растет количество жалоб по теме здравоохранения. В сентябре ЦУР Самарской области зафиксировал порядка 400 таких сообщений. Все сигналы на очереди в поликлиниках, некорректную работу регистратур ЦУР направляет в минздрав, специалисты ведомства связываются с руководством лечебных учреждений и принимают меры.

Сотрудник физиотерапевтического отделения 2-ой поликлиники в Тольятти написала, что их кабинет временно закрыли, а врачей направили работать на другие направления. Пациенты остались без лечения. Физиотерапия необходима для реабилитации поле травм, ковида и других заболеваний. Жители Тольятти попросили минздрав сохранить отделение, тем более все процедуры там бесплатные.

Минздрав взял вопрос на контроль, и кабинет снова принимает пациентов. По информации администрации больницы, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ персонал частично был переведен на прием пациентов с простудными заболеваниями, а также на проведение вакцинации от COVID-19. Сейчас во всех физиотерапевтических отделениях ограничен приём новых пациентов в связи с эпидемиологической ситуацией. Те, кто ранее начал процедуры, сможет завершить курс. Эта мера временная.