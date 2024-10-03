В поликлинике микрорайона Волгарь открылся оперблок

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В современном подразделении Самарской городской больницы 10 созданы безопасные и комфортные условия для проведения малых операций.



Поликлиника, построенная благодаря национальному проекту "Здравоохранение", оснащена диагностическим и иным оборудованием, необходимым для проведения оперативных вмешательств в амбулаторных условиях.



"Основное предназначение оперблока – это выполнение малых хирургических операций и манипуляций, которые мы можем провести в условиях хирургии одного дня или дневного стационара, - рассказала заведующая хирургическим отделением Мария Айрапетова. - Это проведение несложных оперативных вмешательств по поводу флегмон, абсцессов, поверхностных гнойников, вмешательств,связанных с диабет стопой и по профилю гинекология. Также можем проводить травматологические операции. Например, после каких-то больших операций в стационаре пациентам ставят спицы или винты, их можно тоже удалять амбулаторно. У нас имеется и аппарат для лазерной хирургии, планируем внедрять в практику".



В оперблоке имеется вся необходимая аппаратура для проведения хирургических вмешательств, оборудованы комфортные палаты.



"Штат специализированного подразделения мы формируем, в том числе уже есть хирург, два оперирующих гинеколога, врач-анестезиолог и операционная медсестра. Будем его расширять и тем самым повышать доступность хирургии одного дня для жителей Куйбышевского района. Приглашаем молодых и опытных коллег к нам в команду, у нас созданы замечательные условия для работы и развития",- подчеркнула заместитель главного врача Елена Стребкова.



Особое внимание врачи будут уделять женскому здоровью.



"В приоритете забота о женщинах репродуктивного возраста. Врачи женской консультации при выявлении проблем и показаний будут направлять к нам пациенток для проведения плановых малых операций. Это малые гинекологические вмешательства по типу гистероскопии, удаление новообразований, полипов, лечение эрозии шейки матки", - отметила заведующая гинекологическим отделением Елена Буканова.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов