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В поликлиниках региона проходит углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь на обследование приглашают тех, кто столкнулся с заболеванием средней или тяжелой степени. Такую диспансеризацию уже прошли более 16 000 жителей губернии.

«Углубленная диспансеризация позволяет вовремя выявить осложнения у пациентов, перенесших COVID-19, — пояснила заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 10 Ольга Борзова. — Обследование включает два этапа. Вначале мы проводим общий и биохимический анализы крови, спирометрию, определение сатурации крови, тест 6-метровой ходьбы и рентгенографию органов грудной клетки, определяем концентрацию Д-димера в крови у пациентов, перенесших заболевание средней и тяжелой степени тяжести. Если во время этих мероприятий терапевт замечает тревожные изменения, пациент направляется на эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское сканирование вен нижних конечностей. Эти исследования составляют второй этап диспансеризации».

Пациент Татьяна Сухова — одна из тех, кто уже прошел комплексное обследование в рамках углубленной диспансеризации.

«Я заболела COVID-19 в июне прошлого года, — рассказала Татьяна Юрьевна. — Болезнь протекала тяжело. Высокая температура, одышка, кашель — я два месяца не поднималась с постели. Лечилась дома, под контролем участкового терапевта. Сейчас прошла углубленную диспансеризацию, чтобы убедиться, что все в порядке. Это важная и необременительная процедура: я обошла всех специалистов всего за пару дней».

Если ранее профилактические мероприятия были, прежде всего, направлены на раннее выявление хронических и онкологических заболеваний, то углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.

Оказание своевременной и качественной медпомощи, создание условий для раннего выявления возможных заболеваний – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей области. По поручению главы региона при организации диспансеризации особое внимание уделено разделению потоков больных и людей, проходящих плановый врачебный осмотр для обеспечения безопасности всех посетителей лечебных учреждений.

Фото: пресс-служба облправительства