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В Самаре до 15 октября 2024 года действует особый противопожарный режим

19 мая 2024 12:34
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В Самаре до 15 октября 2024 года действует особый противопожарный режим

Администрация Самары напоминает, что на территории региона до 15 октября 2024 года действует особый противопожарный режим.

В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам.

 Администрация Самары настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.

 За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона).

Теги: Акценты

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