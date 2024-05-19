За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны в качестве дополнительных сил 14 раз выезжали на ликвидацию пожаров.

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Для борьбы с огнем привлекались 25 человек личного состава и 14 единиц техники.

Добровольные пожарные команды оказывали помощь профессиональным пожарным в тушении сухой травы в Борском, Большечерниговском и Клявлинском районах, хозпостроек и частных домов в г. Похвистнево, Похвистневском и Волжском районах, частных бань в Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском, Клявлинском районах, мусора в Красноярском районе и в г. Новокуйбышевске. Один раз добровольцы выезжали на тушение нежилого дома в Кинельском районе.

К самостоятельному тушению пожаров, ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ подразделения добровольной пожарной охраны не привлекались.

Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, что всего в регионе насчитывается более 150 добровольных пожарных команд и более 300 добровольных пожарных дружин.

Подразделениями добровольной пожарной охраны прикрыто 490 населенных пунктов, в которых проживает более 200 тыс. человек.