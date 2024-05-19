МВД Франции не отвечает российским волонтерам, которым запретили работу на Олимпиаде

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Французское министерство внутренних дел более двух недель не отвечает на обращение российских волонтеров, которым отказали в работе на предстоящих в Париже Олимпийских играх.

В начале мая российские волонтеры составили коллективное письмо на имя главы МВД Франции, но оно осталось без ответа, рассказал ТАСС один из волонтеров. Они обратились к французскому министерству с просьбой о повторном рассмотрении их заявки на аккредитацию. В письме волонтеры сообщили о том, что получили визы и купили билеты, а также указали на свою готовность оказывать помощь на Олимпийских и Паралимпийских играх. Кроме того, они отметили, что обязуются соблюдать французское законодательство и законы ЕС, Олимпийскую хартию и Хартию олимпийского и паралимпийского волонтерства.

"Мы продолжаем надеяться на то, что запрет в отношении российских волонтеров будет снят, и мы сможем присоединиться в олимпийском Париже к единомышленникам из других стран, с которыми отработали не одни Игры и стали одной дружной семьей", – рассказал волонтер.

Ранее заявки на аккредитацию от более чем 20 россиян, собиравшихся поехать в качестве волонтеров на Олимпийские игры, были отклонены французскими властями.