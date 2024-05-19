Жительница Похвистневского района ударила мужа ножом

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В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1977 года рождения с тяжелой травмой, полученной в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что он с супругой распивали спиртные напитки, между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему телесные повреждения кухонным ножом.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемую в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На месте происшествия следователь и эксперт обнаружили и изъяли одежду потерпевшего с пятнами бурого цвета, похожими на кровь и кухонный нож, позднее приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница 1985 года рождения вину в совершении противоправного деяния признала и пояснила, что причинила телесные повреждения – ножевое ранение в область живота мужу из-за недопонимания и нахождения в алкогольном опьянении, в содеянном раскаивается.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.