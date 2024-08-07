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В подразделении Шигонской больницы выполнен капитальный ремонт

7 августа 2024 14:17
131
Более 1200 жителей посёлка Пионерский и близлежащих сел получают помощь в обновленном офисе врача общей практики.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в подразделении Шигонской больницы выполнен капитальный ремонт пола, потолка, стен, проведена замена сантехнического оборудования, также обновлена входная зона. На сегодняшний день ведутся наружные работы по замене сайдинга.

Помощь пациентам в обновлённых условиях продолжат оказывать две медсестры и санитарка, по графику в поселок приезжает врач.

«Капитальный ремонт действительно улучшает качество оказания медпомощи жителям в сельской местности, как и в целом все обновление медицинской инфраструктуры района. В этом году благодаря нацпроекту отремонтирован офис врача общей практики в посёлке Волжский Утёс. В планах – возведение модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Малячкино и Маза», – отметил главный врач Шигонского центральной районной больницы Александр Суханов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в регионе в рамках нацпроекта планируется капитальный ремонт 32 подразделений медучреждений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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