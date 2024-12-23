Я нашел ошибку
Главные новости:
Это не первый российский регион, объявивший о такой мере улучшения демографии.
200 тысяч рублей получат беременные студентки из Ульяновской области
Известно, что погибших нет, а пострадавшую после осмотра медиков доставили в больницу.
В Богатовском районе 23 декабря поезд протаранил легковушку
На данный момент движение по трассе восстановлено.
На 31 км автодороги «Самара-Пугачев -Энгельс-Волгоград»  произошло столкновение трех автомобилей
Злоупотребление икрой может привести к отекам и повышению артериального давления.
Эндокринолог: безопасная суточная норма икры  - четыре чайные ложки
Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу.
В Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.
В Перинатальном центре больницы Середавина прошла торжественная выписка тройни и двойни
Представители Самарской области завоевали 31 медаль.
В Нижегородской области завершились чемпионат и первенство ПФО по самбо
Премьерный показ был приурочен к 70-летию основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра Евгения Дробышева.
В театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля «Три сестры»
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.34
-1.08
EUR 106.54
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам

23 декабря 2024 20:24
177
Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу.

Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу. С 1 января администрация Отрадного вводит новые меры социальной поддержки для врачей. На очередном заседании Думы в 8 раз увеличена единовременная выплата. Теперь она составит 400 000 рублей. В 15 раз повышена и ежемесячная выплата студентам - медикам, успешно обучающимся по целевому договору - 15 000 рублей. Ещё одной мерой поддержки станет увеличение компенсации за съём жилья в тройном размере.

Средства на реализацию мер поддержки заложены в местный бюджет.

"На данный момент у нас обучается 27 специалистов по целевому направлению. В ближайшие годы ожидаем их в нашем коллективе. Для тех, кто совмещает работу с учебой, подбираем удобный график. Начали разработку системы наставничества. Теперь опытные врачи тоже будут получать надбавку за введение молодых специалистов в профессию. В том числе, муниципалитет предоставляет сотрудникам жилье, чтобы через 5 лет работы в медучреждении оно переходило в их собственность", - рассказывает главный врач больницы Ирина Назаркина.

Кроме того, коллектив больницы пополняют квалифицированные специалисты благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Напомним, выплаты в Отрадном в рамках программы составляют от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. "Участие в программе является существенной поддержкой для медработников. Я начинала свой путь в медицину в Отрадненской больнице, после чего работала в других медучреждениях. На сегодняшний день вернулась на прежнее место работы и провожу медосмотры школьников и воспитанников детского сада", - рассказала врач – педиатр Юлия Толстова.

Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

В этом году 167 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.
23 декабря 2024, 19:44
В Перинатальном центре больницы Середавина прошла торжественная выписка тройни и двойни
Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких. Общество
158
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
23 декабря 2024, 15:56
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга». Здравоохранение
242
Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор.
23 декабря 2024, 15:22
Врач назвала самый опасный подарок для детей на Новый год
Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор. Общество
240
Здравоохранение
Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу.
23 декабря 2024  20:24
В Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
177
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
23 декабря 2024  15:56
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
244
В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму
23 декабря 2024  11:00
В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму
253
6 самых популярных мифов о простуде
23 декабря 2024  09:55
6 самых популярных мифов о простуде
249
Родителям следует обращать внимание на упражнения, которые дают нагрузку на скелет: бег, прыжки, танцы и игровые виды спорта, в том числе с мячом.
20 декабря 2024  22:05
Тольяттинский врач-травматолог: крепкие кости у детей формируются благодаря сбалансированному питанию и регулярной физической нагрузке
1450
Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.
20 декабря 2024  21:53
Андрей Маньшин окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой помощи
899
Будьте любознательны в вопросах питания, не делите продукты на «хорошие» и «плохие».
20 декабря 2024  14:38
Самарский врач-эндокринолог назвала 6 пищевых привычек, которые влияют на нашу жизнь
1094
Основу здорового питания составляют три основных принципа.
19 декабря 2024  15:33
Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых
952
В ближайшее время ФАП будет оснащён необходимым медицинским оборудованием и мебелью.
19 декабря 2024  14:56
В селе Дергачи Красноармейского района возведён новый фельдшерско - акушерский пункт
686
Новый технопарк СамГМУ займется разработкой инновационных медицинских решений
19 декабря 2024  12:26
Новый технопарк СамГМУ займется разработкой инновационных медицинских решений
768
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
7162
Весь список
В центре внимания
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
271
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024  12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
962
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
800
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
3056
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
695
Весь список