В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания

В рамках недели грудного вскармливания в Межмуниципальном перинатальном центре Новокуйбышевской центральной городской больницы состоялся мастер-класс. Специалисты центра встретились с будущими мамами и рассказали о правилах грудного вскармливания.

«Выработка грудного молока зависит от индивидуальных особенностей женщины. В последние дни беременности и первые дни после родов появляется молозиво. Грудное молоко приходит на 3-4 день. У женщин, чьи дети появились на свет хирургическим путем, молоко приходит в среднем на 5 сутки», - отметила заведующая родильным отделением Межмуниципального перинатального центра, врач-акушер-гинеколог Марина Иночкина.

Чтобы наладить лактацию в первые 2-3 недели жизни новорождённого маме необходимо сбалансированно и правильно питаться, использовать удобные позы при кормлении, исключить употребление алкогольных напитков и избегать токсичного действия никотина. Вредные привычки негативно отражаются на организме женщины и ребёнка.

"При курении с грудным молоком ребёнку передаются все токсичные вещества,содержащиеся в табаке. У малыша повышается артериальное давление и учащается сердцебиение. В результате пассивного курения дети первого года жизни чаще болеют бронхитами и воспалениями лёгких, имеют слабый иммунитет", - рассказала заведующий Новокуйбышевским территориальным отделом Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач-методист Любовь Саяпина.

Фото: минздрав СО