Главные новости:
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.
9 августа в регионе без осадков, до +28°С
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Они запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания

8 августа 2025 16:57
81
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.

В рамках недели грудного вскармливания в Межмуниципальном перинатальном центре Новокуйбышевской центральной городской больницы состоялся мастер-класс. Специалисты центра встретились с будущими мамами и рассказали о правилах грудного вскармливания.

«Выработка грудного молока зависит от индивидуальных особенностей женщины. В последние дни беременности и первые дни после родов появляется молозиво. Грудное молоко приходит на 3-4 день. У женщин, чьи дети появились на свет хирургическим путем, молоко приходит в среднем на 5 сутки», - отметила заведующая родильным отделением Межмуниципального перинатального центра, врач-акушер-гинеколог Марина Иночкина.

Чтобы наладить лактацию в первые 2-3 недели жизни новорождённого маме необходимо сбалансированно и правильно питаться, использовать удобные позы при кормлении, исключить употребление алкогольных напитков и избегать токсичного действия никотина. Вредные привычки негативно отражаются на организме женщины и ребёнка.

"При курении с грудным молоком ребёнку передаются все токсичные вещества,содержащиеся в табаке. У малыша повышается артериальное давление и учащается сердцебиение. В результате пассивного курения дети первого года жизни чаще болеют бронхитами и воспалениями лёгких, имеют слабый иммунитет", - рассказала заведующий Новокуйбышевским территориальным отделом Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач-методист Любовь Саяпина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Новости по теме
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
08 августа 2025, 15:12
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20... Здравоохранение
203
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада.
07 августа 2025, 14:07
В поселке Масленниково обновили поликлиническое отделение Хворостянской больницы
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада. Здравоохранение
333
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.
06 августа 2025, 21:36
 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя. Здравоохранение
664
Здравоохранение
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
8 августа 2025  16:57
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
81
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
8 августа 2025  15:55
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
130
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
8 августа 2025  15:12
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
205
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
8 августа 2025  13:59
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
188
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада.
7 августа 2025  14:07
В поселке Масленниково обновили поликлиническое отделение Хворостянской больницы
333
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
7 августа 2025  10:31
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
590
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.
6 августа 2025  21:36
 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов
664
Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи.
6 августа 2025  14:58
«Забота рядом»: врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов Елховского района
954
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
6 августа 2025  14:08
Разработку СамГМУ для выявления рака шейки матки апробируют в медучреждениях региона
548
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
6 августа 2025  11:55
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
465
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15029
В центре внимания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
8 августа 2025  16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
112
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
171
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
270
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
356
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
301
