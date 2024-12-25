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В новогодние праздники в регионе будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи

25 декабря 2024 16:51
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Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В период новогодних праздников прием специалистов и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы.

В случае появления острых симптомов ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. В поликлиниках будет обеспечена работа мобильных бригад для оказания медпомощи на дому. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.

Также по графику жители смогут пройти консультацию узких специалистов, диагностические исследования, профилактические обследования в рамках диспансеризации, а также получить льготные лекарственные препараты в аптечных пунктах .С подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:
1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;
2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, круглосуточно
3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, круглосуточно;
4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;
5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:
1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.

В Тольятти:
1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно
2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:
1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница» ул. Комарова,1, круглосуточно.

Теги: Медицина

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