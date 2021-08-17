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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нефтегорском районе начата реконструкция пристроя к центральной районной больнице. В трехэтажном помещении будут размещены женская консультация, детское и стоматологическое отделение.

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены новые фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории. Также в области активно идут ремонтные работы в подразделениях медучреждений, возводится новая поликлиника в микрорайоне Волгарь.

Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова.

С июня этого года ведется работа по реконструкции здания пристроя к поликлинике Нефтегорской центральной районной больницы.

«В 2020 году министерством региона проведена работа по включению объекта в региональную программу модернизации первичного звена Самарской области и удалось привлечь средства федерального бюджета на завершение реконструкции объекта, — рассказала главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова. — На площадях нового здания разместятся детская поликлиника, женская консультация и стоматология».

Ввод пристроя в эксплуатацию, запланированный на 2022 год, станет настоящим событием для жителей Нефтегорского района и значительно улучшит доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Внутри здания работа идет на всех трех этажах, и на крыше пристроя, — рассказывает заместитель главного врача Нефтегорской ЦРБ по хозяйственной части Вадим Грибовский. — Завершаются работы по демонтажу теплотрассы, ведущей к зданию пристроя и вокруг него. Также идут работы по подводу холодной воды и электричества. Вся территория вокруг будет благоустроена, а система электрического освещения модернизирована. В настоящее время произведено внутренне черновое оштукатуривание, идет заливка полов. Параллельно ведутся работы по настилу кровли – меняются лаги для кровельного листа, подпорки, брусья, все это обработано защитными средствами. В здании будет и лифтовое оборудование – согласно нормативам. Кроме того, будут соблюдены все требования, предусмотренные государственной программой «Доступная среда».

По словам главврача Натальи Мухортовой, особое внимание уделено безопасности пациентов, особенно самых юных — в женскую консультацию и стоматологическую поликлиники будет отдельный от детской консультации вход.

«Разделят также потоки детей и в самой детской консультации, — отметила Наталья Васильевна. — Для детей предполагается оборудовать игровую комнату, колясочную и другие элементы, обеспечивающие комфорт и удобство. Предусмотрен и технический вход, который по второму этажу будет соединять новое здание поликлиники с действующим».

Фото: Администрация Нефтегорского района