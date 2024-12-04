Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе совещания Сергей Вдовенко рассказал об организации медицинской помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.
В минздраве СО состоялась встреча Сергея Вдовенко с куратором «Школы героев»
Медицинская помощь станет доступнее для жителей Волжского района.
В поселке Спутник Волжского района завершилось возведение нового фельдшерско-акушерского пункта
Представители Самарской области в составе сборной России стали чемпионами мира.
Представители Самарской области стали чемпионами мира по универсальному бою 
Среди призеров - представители сборной Самарской области.
В Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по чир спорту "Чирмания - Питер"
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Житель Кинеля подозревается в посредничестве во взяточничестве
Всего на конкурс поступило более 1000 заявок из 82 регионов России. Победителями были признаны 30 участников, из них двое – жители Самары.
Два самарских проекта победили на Всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России»
Такое обновление стало возможным благодаря субсидии из областного бюджета.
Почти 4 тысячи новых контейнеров для мусора поступило в Самару
В настоящее время она заключена под стражу.
Жительница Жигулевска убила мужа во время пьяной ссоры
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.24
-1.95
EUR 110.2
-1.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В минздраве СО состоялась встреча Сергея Вдовенко с куратором «Школы героев»

4 декабря 2024 22:36
180
В ходе совещания Сергей Вдовенко рассказал об организации медицинской помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.

В министерстве здравоохранения Самарской области состоялась рабочая встреча врио министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко с куратором программы «Школы героев», ветераном СВО Денисом Нурсафиным.

Денис Рафаэльевич работал врачом – стоматологом-ортопедом, затем в отделении детской челюстно-лицевой хирургии, вел преподавательскую деятельность. Сейчас возглавляет Чапаевскую стоматологическую поликлинику. В составе инициативной группы он более 5 раз выезжал с гуманитарной миссией, а после был командирован в военную часть для оказания медицинской помощи бойцам на месте.

В ходе совещания Сергей Вдовенко рассказал об организации медицинской помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям. Главным медицинским учреждением, осуществляющим координацию организации медицинского сопровождения участников СВО и членов их семей, является Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева, на базе которого создан специализированный центр «Возвращение». В госпитале работает современное отделение медицинской реабилитации, где помощь оказывается участникам специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы.

«С первого дня начала специальной военной операции мы уделяем особое внимание участникам СВО и ветеранам боевых действий, а также членам их семей. Профилактические осмотры, вопросы реабилитации и психологической помощи решаются в оперативном порядке. Для доставки ветеранов к месту проведения обследований и консультаций медучреждения выделяют автотранспорт. При выявлении у ветерана в ходе диспансеризации медицинских показаний к проведению дополнительных обследований, они назначаются и выполняются в этот же день», - отметил Сергей Анатольевич.

Профилактические медицинские осмотры проводятся в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 3 медорганизаций:

 Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина
 Клиническая больница «РЖД-Медицина
Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3.

В 2024 году диспансеризацию прошли 879 участников СВО. Стационарное лечение и медицинскую реабилитацию - 428 ветерана и 857 членов их семей.

Сейчас в реабилитации ветеранов боевых действий участвуют 14 медицинских организаций с 18 специализированными подразделениями и 483 койками. По решению главы региона Вячеслава Федорищева особое внимание уделено ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды». В 2025 году санаторий сможет принимать до 180 ветеранов ежегодно – почти в пять раз больше, чем раньше. Приоритет будет отдан пациентам с травмами нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, участникам СВО, планирующим демобилизацию и имеющим хронические заболевания, из средств областного бюджета выделено 10 млн рублей на закупку лекарственных препаратов.

Денис Нурсафин подчеркнул, что в регионе проведена значительная работа по поддержке участников СВО. Он отдельно отметил необходимость развития стоматологической медицинской помощи ветеранам, включая зубопротезирование. Кроме того, в ходе встречи коллеги обсудили вопросы работы службы скорой медицинской помощи, стоматологических учреждений.
Специалисты договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом для улучшения качества медицинских услуг, направленных на поддержку бойцов и их семей.

Напомним, «школа героев» — продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. Региональный проект стартовал в октябре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц "серебряного" возраста, из которых 50% употребляют табачные изделия.
04 декабря 2024, 14:06
Самарский врач: курение вызывает более 10 видов злокачественных образований
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц "серебряного" возраста, из которых 50% употребляют табачные изделия. Здравоохранение
338
Это 59,5% от населения региона.
03 декабря 2024, 15:25
Более 1,8 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Это 59,5% от населения региона. Здравоохранение
525
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024, 21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района. Здравоохранение
1103
Здравоохранение
В ходе совещания Сергей Вдовенко рассказал об организации медицинской помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.
4 декабря 2024  22:36
В минздраве СО состоялась встреча Сергея Вдовенко с куратором «Школы героев»
180
Медицинская помощь станет доступнее для жителей Волжского района.
4 декабря 2024  21:54
В поселке Спутник Волжского района завершилось возведение нового фельдшерско-акушерского пункта
159
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц
4 декабря 2024  14:06
Самарский врач: курение вызывает более 10 видов злокачественных образований
346
Среди них – врач общей практики Нефтегорской ЦРБ Ольга Амелина.
3 декабря 2024  15:49
Дополнительные меры поддержки помогают привлекать медработников в Нефтегорский район
472
Это 59,5% от населения региона.
3 декабря 2024  15:25
Более 1,8 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
528
Самарским студентам напомнили о ВИЧ
3 декабря 2024  12:47
Самарским студентам напомнили о ВИЧ
439
Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами
2 декабря 2024  17:30
Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами
545
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
29 ноября 2024  22:14
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
963
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024  21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
1105
С опережением и без ожиданий.
29 ноября 2024  21:06
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
907
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
6179
Весь список
В центре внимания
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
402
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
245
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
510
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
523
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
531
Весь список