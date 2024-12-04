В минздраве СО состоялась встреча Сергея Вдовенко с куратором «Школы героев»

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В министерстве здравоохранения Самарской области состоялась рабочая встреча врио министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко с куратором программы «Школы героев», ветераном СВО Денисом Нурсафиным.



Денис Рафаэльевич работал врачом – стоматологом-ортопедом, затем в отделении детской челюстно-лицевой хирургии, вел преподавательскую деятельность. Сейчас возглавляет Чапаевскую стоматологическую поликлинику. В составе инициативной группы он более 5 раз выезжал с гуманитарной миссией, а после был командирован в военную часть для оказания медицинской помощи бойцам на месте.



В ходе совещания Сергей Вдовенко рассказал об организации медицинской помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям. Главным медицинским учреждением, осуществляющим координацию организации медицинского сопровождения участников СВО и членов их семей, является Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева, на базе которого создан специализированный центр «Возвращение». В госпитале работает современное отделение медицинской реабилитации, где помощь оказывается участникам специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы.



«С первого дня начала специальной военной операции мы уделяем особое внимание участникам СВО и ветеранам боевых действий, а также членам их семей. Профилактические осмотры, вопросы реабилитации и психологической помощи решаются в оперативном порядке. Для доставки ветеранов к месту проведения обследований и консультаций медучреждения выделяют автотранспорт. При выявлении у ветерана в ходе диспансеризации медицинских показаний к проведению дополнительных обследований, они назначаются и выполняются в этот же день», - отметил Сергей Анатольевич.



Профилактические медицинские осмотры проводятся в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 3 медорганизаций:



Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина

Клиническая больница «РЖД-Медицина

Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3.



В 2024 году диспансеризацию прошли 879 участников СВО. Стационарное лечение и медицинскую реабилитацию - 428 ветерана и 857 членов их семей.



Сейчас в реабилитации ветеранов боевых действий участвуют 14 медицинских организаций с 18 специализированными подразделениями и 483 койками. По решению главы региона Вячеслава Федорищева особое внимание уделено ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды». В 2025 году санаторий сможет принимать до 180 ветеранов ежегодно – почти в пять раз больше, чем раньше. Приоритет будет отдан пациентам с травмами нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, участникам СВО, планирующим демобилизацию и имеющим хронические заболевания, из средств областного бюджета выделено 10 млн рублей на закупку лекарственных препаратов.



Денис Нурсафин подчеркнул, что в регионе проведена значительная работа по поддержке участников СВО. Он отдельно отметил необходимость развития стоматологической медицинской помощи ветеранам, включая зубопротезирование. Кроме того, в ходе встречи коллеги обсудили вопросы работы службы скорой медицинской помощи, стоматологических учреждений.

Специалисты договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом для улучшения качества медицинских услуг, направленных на поддержку бойцов и их семей.



Напомним, «школа героев» — продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. Региональный проект стартовал в октябре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.