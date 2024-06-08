В минздраве СО рассказали о распространенные симптомы опухолей головного мозга

Злокачественные опухоли мозга – это новообразования из видоизмененных клеток, которые отличаются относительно быстрым ростом и способностью прорастать в соседние ткани и в прочие органы. Рак мозга возникает из мутировавших клеток и тканей.
Часто встречаются случаи, когда головной мозг поражается метастазами злокачественных новообразований других органов.
Распространенные симптомы опухолей головного мозга:
регулярные головные боли, которые усиливаются при резких движениях и не снимаются лекарствами
головокружения, обморочные состояния
тошнота и рвота
постоянная усталость и сонливость
нарушения зрения – расплывчатость картины, «мушки»
нарушение ориентации в пространстве и координации.
При возникновении подобных симптомов необходимо обратиться на консультацию к врачу неврологу. Он назначит необходимые обследования.
Фото: freepik.com