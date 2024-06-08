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В минздраве СО рассказали о распространенные симптомы опухолей головного мозга

8 июня 2024 16:04
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При возникновении подобных симптомов необходимо обратиться на консультацию к врачу неврологу. Он назначит необходимые  обследования.

Злокачественные опухоли мозга – это новообразования из видоизмененных клеток, которые отличаются относительно быстрым ростом и способностью прорастать в соседние ткани и в прочие органы. Рак мозга возникает из мутировавших клеток и тканей.

Часто встречаются случаи, когда головной мозг поражается метастазами злокачественных новообразований других органов.  

Распространенные симптомы опухолей головного мозга:

регулярные головные боли, которые усиливаются при резких движениях и не снимаются лекарствами
головокружения, обморочные состояния
тошнота и рвота
постоянная усталость и сонливость
нарушения зрения – расплывчатость картины, «мушки»
нарушение ориентации в пространстве и координации.

При возникновении подобных симптомов необходимо обратиться на консультацию к врачу неврологу. Он назначит необходимые  обследования.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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