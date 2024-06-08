В минздраве СО рассказали о распространенные симптомы опухолей головного мозга

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Злокачественные опухоли мозга – это новообразования из видоизмененных клеток, которые отличаются относительно быстрым ростом и способностью прорастать в соседние ткани и в прочие органы. Рак мозга возникает из мутировавших клеток и тканей.



Часто встречаются случаи, когда головной мозг поражается метастазами злокачественных новообразований других органов.



Распространенные симптомы опухолей головного мозга:

регулярные головные боли, которые усиливаются при резких движениях и не снимаются лекарствами

головокружения, обморочные состояния

тошнота и рвота

постоянная усталость и сонливость

нарушения зрения – расплывчатость картины, «мушки»

нарушение ориентации в пространстве и координации.



При возникновении подобных симптомов необходимо обратиться на консультацию к врачу неврологу. Он назначит необходимые обследования.

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