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Проект реализуется с 2022 года.  В нем  участвуют 99 медицинских подразделений населенных пунктов области (ФАП, ОВОП и ВА).
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В минздраве СО обсудили развитие проекта по  дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов

28 мая 2024 21:25
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Проект реализуется с 2022 года.  В нем  участвуют 99 медицинских подразделений населенных пунктов области (ФАП, ОВОП и ВА).

В министерстве здравоохранения Самарской области под председательством Армена Беняна состоялось совещание по вопросам реализации  регионального  пилотного проекта «Цифровой ФАП».

В мероприятии приняли участие представители профильного департамента, СамГМУ, главные внештатные специалисты регионального минздрава и  руководители медучреждений – участников проекта. 

Главное о реализации проекта по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов:

- проект реализуется с 2022 года 
- в нем  участвуют 99 медицинских подразделений населенных пунктов области (ФАП, ОВОП и ВА)  в Красноармейом, Большеглушицком, Хворостянском, Пестравском и  Приволжском районах,  а  также в г.о. Новокуйбышевск
- консультационный центр организован на базе Самарской городской больницы №6
- подразделения учреждений оснащены  портативными кейсами -   разработка СамГМУ.  В них входят ЭКГ-аппарат, тонометр, глюкометр и термометр с функцией дистанционной передачи результатов исследований.
сотрудник ФАПа имеет доступ ко всем результатам инструментальных исследований пациентов и может запросить дистанционную консультацию, в том числе в экстренном порядке, у дежурных специалистов районной больницы, а при возникновении спорных вопросов – у сотрудников центра телемедицинских консультаций Клиник СамГМУ или областного кардиодиспансера
- более 2100 пациентов  прошли обследования в рамках проекта.

На совещании обсудили дополнительные мероприятия по развитию проекта с привлечением главных внештатных специалистов ведомства по кардиологии, эндокринологии, терапии и телемедицине.

"Дистанционное взаимодействие врача с пациентом посредством телемедицины и "умных" устройств, возможность  для сотрудников районных больниц оперативно получить "второе мнение"  специалистов специлизированных служб, развитие онлайн записи на прием к врачу - направления, которые мы активно развиваем в рамках  национального проекта "Здравоохранение". Также внедрение информационных технологий  стало возможным в рамках участия в пилотных  проектах "Персональные медицинские помощники" и по использованию беспилотных авиационных систем для нужд здравоохранения. Все мероприятия направлены на создание условий  для пациентов, совершенствование  работы медицинских работников,а также  мониторинг жизненно важных показателей здоровья и своевременное принятие решений по оказанию медицинской помощи", - отметил Армен Бенян.

В настоящее время Правительство страны  формирует паспорта новых национальных проектов, которые предложил Президент России Владимир Путин. Среди них  -  национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья». Он будет  состоять, в том числе из таких  федеральных проектов как «Медицинская наука — новые технологии для человека», «Персональные медицинские помощники», «Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний» и др. Большое внимание уделят дистанционной  диагностике и  искусственному интеллекту в медицине.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Проект реализуется с 2022 года.  В нем  участвуют 99 медицинских подразделений населенных пунктов области (ФАП, ОВОП и ВА).
28 мая 2024  21:25
В минздраве СО обсудили развитие проекта по  дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов
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