В минздраве СО обсудили развитие проекта по  дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов

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В министерстве здравоохранения Самарской области под председательством Армена Беняна состоялось совещание по вопросам реализации регионального пилотного проекта «Цифровой ФАП».



В мероприятии приняли участие представители профильного департамента, СамГМУ, главные внештатные специалисты регионального минздрава и руководители медучреждений – участников проекта.



Главное о реализации проекта по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов:

- проект реализуется с 2022 года

- в нем участвуют 99 медицинских подразделений населенных пунктов области (ФАП, ОВОП и ВА) в Красноармейом, Большеглушицком, Хворостянском, Пестравском и Приволжском районах, а также в г.о. Новокуйбышевск

- консультационный центр организован на базе Самарской городской больницы №6

- подразделения учреждений оснащены портативными кейсами - разработка СамГМУ. В них входят ЭКГ-аппарат, тонометр, глюкометр и термометр с функцией дистанционной передачи результатов исследований.

сотрудник ФАПа имеет доступ ко всем результатам инструментальных исследований пациентов и может запросить дистанционную консультацию, в том числе в экстренном порядке, у дежурных специалистов районной больницы, а при возникновении спорных вопросов – у сотрудников центра телемедицинских консультаций Клиник СамГМУ или областного кардиодиспансера

- более 2100 пациентов прошли обследования в рамках проекта.



На совещании обсудили дополнительные мероприятия по развитию проекта с привлечением главных внештатных специалистов ведомства по кардиологии, эндокринологии, терапии и телемедицине.



"Дистанционное взаимодействие врача с пациентом посредством телемедицины и "умных" устройств, возможность для сотрудников районных больниц оперативно получить "второе мнение" специалистов специлизированных служб, развитие онлайн записи на прием к врачу - направления, которые мы активно развиваем в рамках национального проекта "Здравоохранение". Также внедрение информационных технологий стало возможным в рамках участия в пилотных проектах "Персональные медицинские помощники" и по использованию беспилотных авиационных систем для нужд здравоохранения. Все мероприятия направлены на создание условий для пациентов, совершенствование работы медицинских работников,а также мониторинг жизненно важных показателей здоровья и своевременное принятие решений по оказанию медицинской помощи", - отметил Армен Бенян.



В настоящее время Правительство страны формирует паспорта новых национальных проектов, которые предложил Президент России Владимир Путин. Среди них - национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья». Он будет состоять, в том числе из таких федеральных проектов как «Медицинская наука — новые технологии для человека», «Персональные медицинские помощники», «Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний» и др. Большое внимание уделят дистанционной диагностике и искусственному интеллекту в медицине.

Фото: минздрав СО