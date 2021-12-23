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В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ

23 декабря 2021 13:26
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В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ

В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ. Конкурсный отбор проводился в этом году совместно с министерством образования и науки Самарской области. Этот проект уникален и аналогов ему в России нет.

Статус “Опорная школа СамГМУ” получили Самарский медико-технический лицей, лицей “Классический”, ОЦ “Южный город”, 2 тольяттинские гимназии - № 77 и №35 и школа № 132 в Самаре. Статус “Базовая школа СамГМУ” получили 23 общеобразовательных учреждения.  

Проект реализуется с целью проведения научно-образовательной и профориентационной работы в школах. Он дает возможность создать условия для выявления у школьников мотивации и психологической готовности стать врачом, а также условия для подготовки выпускников к поступлению в университет. 

 Ранняя профориентация детей, подготовка высококвалифицированных кадров, создание условий для воспитания гармоничной развитой личности, развитие системы образования в целом - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В опорных школах оборудованы специальные медицинские классы для обучения по расширенной программе. Они оснащены оборудованием для отработки навыков оказания первой помощи, хирургическими тренажерами, а также тренажерами с применением 3D и VR-технологий: «Виртуальная клиника», «Экстренная медицинская помощь», «3D-атлас медицинских инструментов».

Таким образом для школьников создают условия для подготовки к поступлению в медицинский университет. Самых активных и ответственных будут включать в команду одаренных детей СамГМУ.

             С открытием первой опорной школы учащихся и учителей поздравили ректор СамГМУ Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская и другие гости. Ректор университета рассказал школьникам, какие проекты сейчас реализуются в вузе, а также провел для них мастер-класс по отработке мануальных хирургических навыков. Также для учеников в этот день прошли открытые уроки от директоров институтов СамГМУ и медицинский квест.

             «Для нашего вуза создание таких школ принципиально важно, — подчеркнул Александр Колсанов. — Потому что сегодня выигрывает тот вуз, в котором обучаются самые „сильные“. Мы пошли в еще более глубокое взаимодействие со школами и провели конкурс на присвоение статуса базовых и опорных. В этих школах будут готовить по специальной программе очень „сильных“ ребят, у которых к тому же уже есть мотивация стать врачами. Когда эти два момента совпадают, мы получаем впоследствии очень талантливых выпускников, врачей, которые идут в реальное здравоохранение».

              Обучаясь в опорных и базовых школах, ученики 10–11 классов по сути уже будут первокурсниками СамГМУ. У них будет уникальный доступ к инновационным технологиям, в которых силен университет: виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект. Ребята смогут заниматься в Центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ СамГМУ), где они будут отрабатывать практические навыки.

               «На сегодняшний день более 3 тысяч студентов СамГМУ работают в системе здравоохранения наряду с опытными врачами и медицинскими сестрами, — отметил глава областного Минздрава Армен Бенян. — Они гораздо раньше влились в эту врачебную среду и стали постигать все азы врачебного искусства. Такая же логика с теми, кто учится в опорных и базовых школах — у них есть возможность еще со школьной скамьи проникнуться духом медицины, постичь не только романтику этих процессов, но и их сущность, важность для общества, и уже не сойти с этого пути. Безусловно, в будущем это увеличит приток высококвалифицированных кадров — ребят, которые осознанно делают свой выбор».

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