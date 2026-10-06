Полицейские региона задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на пенсионеров

Спецоперацию по изобличению и задержанию злоумышленников, подозреваемых в хищении денежных средств и ювелирных изделий, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении жителей села Марьевка, организовали и провели сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии.

3 октября текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Пестравскому району за помощью обратился 63-летний местный житель. Мужчина сообщил, что четверо злоумышленников, разбив окно, проникли в частный дом, после чего, угрожая убийством, избивая его и супругу руками и ногами, похитили денежные средства и ювелирные изделия, причинив ущерб в размере свыше 460 тысяч рублей.

По указанному адресу дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие экипажи наружных служб полиции. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что медицинская помощь потерпевшим не требуется, опросили заявителя и его жену, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, провели подворовый обход и другие оперативно-разыскные мероприятия. Полицейские установили владельца автомобиля, который по просьбе знакомого привез мужчин к дому заявителя, а после – в один из городов Самарской области.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», следственным отделом ОМВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело, в службы и подразделения направлены отдельные поручения на розыск похищенного и нападавших.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к разбойному нападению пятерых мужчин в возрасте от 21 до 37 лет. Среди них — ранее судимые лица, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, а также иностранные граждане без документов, удостоверяющих личность. Личности последних установлены полицейскими с использованием государственной информационной системы миграционного учёта.

Задержанные признались в совершении противоправного деяния и пояснили: один из подозреваемых во время нападения находился в такси, обеспечивая сообщникам пути отхода. В настоящее время похищенное изъято в квартире, где проживали злоумышленники, и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Сотрудники самарской полиции продолжают работу по сбору доказательств, указывающих на причастность задержанных к разбойному нападению, и устанавливают иные факты их противоправного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области