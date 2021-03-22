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В марте специалисты службы санавиации СО  доставили вертолетом 14 пациентов в медучреждения региона

22 марта 2021 17:36
138
Зачастую ключевую роль в деле спасения жизни и здоровья играет скорость.

В марте специалисты службы санавиации Самарской области  эвакуировали  воздушным транспортом  14 пациентов в специализированные  медицинские учреждения Самары и Тольятти.

«Сейчас летаем почти каждый день, — рассказал заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина Раймонд Чернуха. — В марте осуществляли эвакуацию  тяжелых пациентов из Сызрани, Похвистневского, Кошкинского, Челно-Вершинского районов. Один  вылет был в Клявлино, откуда эвакуировали пациента с отравлением. Из Нефтегорска мультидисциплинарная бригада забирала тяжёлого пациента с термическим ожогом после пожара. В Кошкинском районе  помощь потребовалась ребенку с пневмонией. Остальные вылеты были связаны с доставкой пациентов с тяжёлой  вирусной пневмонией для лечения в медицинских учреждениях более высокого уровня».

Зачастую ключевую роль в деле спасения жизни и здоровья играет скорость. Санитарный вертолет Ми-8 обеспечен всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор.

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Комментарии

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