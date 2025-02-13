В Красноярском районе возведены четыре новых фельдшерско-акушерских пункта

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В селах Водино, Жареный Бугор и Тремасово Красноярского района возведены новые фельдшерско - акушерские пункты в рамках завершившегося национального проекта «Здравоохранение».

Теперь местные жители смогут получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в современных условиях рядом с домом. На данный момент в ФАПах завершены внутренние отделочные работы и ведется оснащение современным оборудованием.

«Доступность медицинской помощи для жителей отдаленных районов очень важна. Для проведения профилактических осмотров по графику в населенные пункты выезжает передвижной флюорограф, кроме того данное исследование можно пройти и в районной больнице. В том числе, регулярные осмотры населения проводят выездные бригады медицинских работников», - рассказывает главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов.

Также новый медицинский пункт возвели в селе Красный Городок за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

С этого года модернизация первичного звена здравоохранения продолжается в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2025 году будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в посёлках Шилан и Висловка Красноярского района.

Фото: минздрав СО