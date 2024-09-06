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Ранее жители сел Водино, Жареный Бугор, Красный Городок обращались в подразделения районной больницы, расположенные в соседних населенных пунктах.
В Красноярском районе до конца года возведут 4 новых ФАПа
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В Красноярском районе до конца года возведут 4 новых ФАПа

6 сентября 2024 16:38
114
Ранее жители сел Водино, Жареный Бугор, Красный Городок обращались в подразделения районной больницы, расположенные в соседних населенных пунктах.

В селах Красноярского района приступили к возведению модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее жители сел Водино, Жареный Бугор, Красный Городок обращались в подразделения районной больницы, расположенные в соседних населенных пунктах. Теперь они смогут наблюдаться, получать необходимую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры рядом с домом в современных условиях.

Обновится и ФАП в селе Тремасово. Пока прием пациентов фельдшер ведет в приспособленном помещении.

«Возведение новых медицинских пунктов, отвечающих всем современным нормам, в разы повышает доступность медпомощи для жителей сельской местности, особенно отдаленных территорий. В этом году три ФАПа возводим в рамках национального проекта "Здравоохранение". Также новое здание появится в селе Красный Городок благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета, - рассказал главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов. - В рамках профилактических осмотров по графику в населенные пункты выезжает передвижной флюорограф. Также регулярно осмотры населения проводят выездные бригады медицинских работников».

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, 24 из них за счёт дополнительно выделенных средств областного бюджета. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на развитие сети ФАПов в Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО / Алексей Коновалов

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