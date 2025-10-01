Я нашел ошибку
Главные новости:
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа

1 октября 2025 15:13
149
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.

Новые модульные здания для размещения подразделений Красноярской центральной районной больницы в селах Висловка и Шилан возводятся благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены. Один из ФАПов, расположенный в Висловке, находится на стадии завершения отделочных работ. Это особенно значимое событие для местных жителей, так как ранее в селе не было собственного медицинского пункта. Уже определен медработник, который будет работать в подразделении.

В селе Шилан новый современный ФАП возводится взамен старого. После открытия в нем продолжит работать опытный местный фельдшер.

«Планируем, что до конца года оба фельдшерско-акушерских пункта начнут работать, — отметил главный врач Красноярской больницы Александр Крятов. — Это совершенно другие условия для медработников и пациентов — комфортные, светлые и теплые помещения».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

