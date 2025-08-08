В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга

85

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России выполнили вторую трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток от родственного донора. Операция проведена молодому пациенту с острым лимфобластным лейкозом — тяжелым заболеванием кроветворной системы. На данный момент его состояние стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей в изолированном стерильном боксе Клиник СамГМУ.

В ноябре 2024 года 21-летний пациент был госпитализирован в Клиники СамГМУ, где ему диагностировали был острый лимфобластный лейкоз. До болезни молодой человек вел активный образ жизни, но в октябре 2024 года почувствовал резкое ухудшение самочувствия: слабость, повышение температуры, а также заметил множественные кровоизлияния на теле.

«Лечение проводилось по утвержденному протоколу. На определенном этапе удалось достичь ремиссии, однако позже произошел рецидив. Этот случай относится к категории сложных, и в соответствии с клиническими рекомендациями единственным эффективным методом лечения стала аллогенная трансплантация стволовых клеток. После достижения повторной ремиссии было принято решение о проведении пересадки», — пояснил заведующий отделением гематологии и химиотерапии №1 с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Клиник СамГМУ, врач-гематолог Игорь Куртов.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) — это современный метод лечения лейкозов, предполагающий пересадку клеток от здорового донора (родственного или неродственного).

Одна из ключевых сложностей при аллоТГСК — поиск генетически совместимого донора. Если совместимость недостаточна, повышается риск отторжения трансплантата и развития осложнений. В первую очередь для донорства проверяют ближайших родственников, особенно братьев и сестер, так как у них выше вероятность полной совместимости. В данном случае донором стал родной брат пациента, который старше его на несколько лет.

Сама процедура трансплантации не требует хирургического вмешательства и представляет собой внутривенное введение подготовленных стволовых клеток. Процесс проходит в стерильных условиях специализированного блока, оснащенного по самым высоким стандартам. На сегодняшний день подобные блоки трансплантации есть лишь в нескольких медицинских центрах страны. В Приволжском федеральном округе единственный такой блок функционирует на базе Клиник СамГМУ.

«Создание этого блока стало возможным благодаря поддержке Правительства Самарской области, выделившего средства на строительство. Теперь пациенты не только нашего региона, но и других областей России могут получить здесь высокотехнологичную помощь. Новый блок позволяет проводить до 100 трансплантаций в год. Комплекс чистых помещений соответствует строгим требованиям для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями крови, включая проведение высокодозной химиотерапии, применение CAR-T-клеточной терапии, а также аутологичных и аллогенных трансплантаций костного мозга», - подчеркивает заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный гематолог Минздрава Самарской области Игорь Давыдкин.

Благодаря оснащению комплекса Клиники СамГМУ вошли в число ведущих федеральных центров онкогематологии наравне с клиниками Москвы и Санкт-Петербурга. Помещения оборудованы асептическими боксами, системами круглосуточного мониторинга пациентов и приточно-вытяжной вентиляцией, исключающей проникновение неочищенного воздуха.

В ближайшие месяцы пациенту предстоит пройти курс поддерживающей терапии для успешного приживления трансплантата. «Если процесс приживления донорских клеток пройдет успешно, можно ожидать полного выздоровления. Безусловно мы рассчитываем на позитивный результат», — отмечает Игорь Куртов.

Напомним, ранее в СамГМУ была впервые проведена первая аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток молодой женщине с хроническим миелоидным лейкозом. В результате врачи зафиксировали полное выздоровление пациентки после аллогенной трансплантации от родственного донора. Операция прошла 30 декабря 2024 года, а спустя 3 месяца очередное обследование показало, что хронический миелоидный лейкоз, который угрожал жизни молодой женщины, полностью отступил.

Фото: СамГМУ