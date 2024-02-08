В Кинельской больнице развивается диагностическая служба

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В Кинельской районной больнице благодаря национальному проекту «Здравоохранение» развивается диагностическая служба. В учреждение поставлено новое оборудование и работает врач-эндоскопист, трудоустроенный по программе «Земский доктор».



В диагностическом отделении установлены 2 новые системы эндоскопической визуализации, автоматические установки для дезинфекции и сушки аппаратов. Работают два специалиста – врач-эндоскопист с 30-летним стажем Алексей Авдеев и врач-эндоскопист Арман Акопян, трудоустроенный в больницу недавно по программе «Земский доктор». После трудоустройства специалист получил подъемные и служебное жилье.



«Программы поддержки медработников позволяют оперативнее освоиться на новом месте работы. Также помогают решать вопросы, связанные с жильем, а значит больше времени уделять именно профессиональному развитию. В нашем отделении мы оказываем помощь пациентам на современном оборудовании. На новых аппаратах есть возможность четко посмотреть структуру, сосудистый рисунок. Это повышает качество проводимых процедур. Мы проводим колоноскопию, гастроскопию, оказываем помощь в экстренных случаях. Многое делается, чтобы повышать эффективность работы эндоскопического кабинета и диагностики в целом» - рассказал Арман Акопян.



Ежегодно врачи отделения проводят порядка 1200 исследований.



«Врач, работающий в отделении эндоскопии, должен быть в какой-то степени психологом, знать свою работу настолько, чтобы не навредить и ничего не упустить. Нашим пациентам мы советуем для выявления новообразований на ранних стадиях не пренебрегать профосмотрами. Профилактические визиты к врачу и диспансеризация помогут избежать серьёзных рисков для жизни и здоровья, своевременно обнаружить и удалить полип, пока не развился рак», - отметил Арман Акопян.



За последние годы в районную больницу трудоустроены 46 специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».





Фото: минздрав СО