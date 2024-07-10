В Кинеле приступили к строительству пятиэтажной поликлиники на 700 посещений в смену

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Одним из самых важных и ожидаемых проектов стало строительство здания новой районной поликлиники на ул. Полевой в Кинеле. Объект представляет собой пятиэтажное здание общей площадью 13 333,0 кв.м.



В поликлинике предусмотрены лечебно-профилактическое, диагностические, стоматологические отделения, служебно-бытовые и административные помещения, клинико-диагностическая лаборатория и многое другое.



Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, что повысит качество и точность обследований пациентов.



Новое медицинское учреждение будет отвечать всем требованиям комфорта и доступности: удобная навигация, комфортные зоны ожидания, доступная среда для маломобильных граждан. Реализация данного проекта позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей.



Объект реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области».

Фото: пресс-служба правительства СО