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В Кинеле приступили к строительству пятиэтажной поликлиники на 700 посещений в смену

10 июля 2024 20:38
119
Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, что повысит качество и точность обследований пациентов.

Одним из самых важных и ожидаемых проектов стало строительство здания новой районной поликлиники на ул. Полевой в Кинеле. Объект представляет собой пятиэтажное здание общей площадью 13 333,0 кв.м.

В поликлинике предусмотрены лечебно-профилактическое, диагностические, стоматологические отделения, служебно-бытовые и административные помещения, клинико-диагностическая лаборатория и многое другое.

Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, что повысит качество и точность обследований пациентов.

Новое медицинское учреждение будет отвечать всем требованиям комфорта и доступности: удобная навигация, комфортные зоны ожидания, доступная среда для маломобильных граждан. Реализация данного проекта позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей.

Объект реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Медицина

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Поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием, что повысит качество и точность обследований пациентов.
10 июля 2024  20:38
В Кинеле приступили к строительству пятиэтажной поликлиники на 700 посещений в смену
119
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