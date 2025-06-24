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В Кинеле продолжается строительство новой поликлиники
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В Кинеле продолжается строительство новой поликлиники

24 июня 2025 17:22
127
Готовность 20%.

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Кинеле возводят новую поликлинику на 700 посещений в смену. Более 70 тысяч жителей Кинеля и Кинельского района будут получать медицинскую помощь в современных условиях. 

«Пятиэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров спроектировано с учетом современных требований для пациентов и медицинского персонала. Степень готовности составляет 20%», – рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В современном здании будут размещены лечебно-профилактическое, диагностическое и стоматологическое отделения, а также клинико-диагностическая лаборатория. Оснастить поликлинику планируют новым оборудованием, которое существенно улучшит качество проведения исследований.

«Благодаря реализации нацпроекта и дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Продолжается строительство детской поликлиники в Самаре на 500 посещений в смену – на сегодняшний день степень готовности 60%, возводятся  современные ФАПы. Всего до конца года будут  отремонтированы 146 объектов здравоохранения», – подчеркнул руководитель ведомства.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в Кинельском районе будут возведены 2 фельдшерско-акушерских пункта в поселках Энергия и Ауле Казахском, а также завершен капитальный ремонт врачебных амбулаторий в поселках Новый Сарбай, Чубовка, Богдановка и Алакаевка.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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