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В Кинель-Черкасской больнице завершился капремонт отделения реанимации и интенсивной терапии

3 июня 2025 19:31
94
В палатах организовано зонирование койкомест для обеспечения максимального комфорта пациентов.

В мае 2025 года в Кинель-Черкасской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. Это стало возможным благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Комплексное обновление затронуло все инженерные системы здания. Выполнены внутренние отделочные работы, в т.ч. обновлены напольное покрытие, потолок, а также установлены новые стеклопакеты, произведена замена инженерных коммуникаций, кислородная разводка с дополнительными точками доступа. Пространственная организация отделения улучшена за счет увеличения дверных проемов и установки новых дверных блоков. В палатах организовано зонирование койкомест для обеспечения максимального комфорта пациентов.

"Обновленное отделение реанимации и интенсивной терапии готово и дальше спасать жизни, предоставляя пациентам современную и качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Специалисты проводят комплекс реанимационных мероприятий пациентам различного профиля: с острой сердечно-сосудистой патологией, нарушениями мозгового кровообращения, почечно-печеночной недостаточностью и тд.", - отметил главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Здравоохранение
В палатах организовано зонирование койкомест для обеспечения максимального комфорта пациентов.
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В Кинель-Черкасской больнице завершился капремонт отделения реанимации и интенсивной терапии
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На какие профилактические мероприятия для укрепления иммунитета стоит обратить внимание.
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