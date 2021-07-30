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В июле более 1600 самарских медиков прошли спецаккредитацию

30 июля 2021 13:47
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В июле более 1600 самарских медиков прошли спецаккредитацию

В июле на базе Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной более 1600 медработников прошли первичную аккредитацию. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Первичная специализированная аккредитация в этом году организована впервые. Ее проходят практикующие специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием после окончания профпереподготовки.

Аккредитация была по 15 специальностям.
Замдиректора медицинского колледжа имени Н. Ляпиной по учебно-методической работе Вероника Горшкова рассказала:

- Процедура включала несколько этапов: тестирование, оценку правильности и последовательности выполнения 3 практических навыков в симулированных условиях, решение ситуационных задач. На 12 площадках медики демонстрировали практические навыки по 9 специальностям: лечебное и сестринское дело, лабораторная диагностика, акушерское и медико-профилактическое дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, медицинский массаж, фармация.

Напомним, на базе колледжа работает региональный аккредитационно-симуляционный центр, созданный в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Развитие системы в целом и качества жизни жителей региона - важная часть Стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, пишет Сова.инфо.

 Фото: Минздрав Самарской области

Теги: аккредитация здравоохранение медицина

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