130

В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

В подразделении посёлка Сокский медицинская помощь оказывается порядка 900 жителям, в том числе прилегающих населенных пунктов. В офисе врача общей практики села Мордово-Аделяково – около 500.

«Проведен капитальный ремонт внутренних помещений, выполнена замена инженерных систем, для удобства маломобильных жителей оборудованы пандусы. В ближайшее время будет установлена навигация, поставят новое медицинское оборудование и мебель. Уже к концу сентября жители Сокского и Мордово-Аделяково будут приходить на приём в современные, функциональные и комфортные помещения", – подчеркнул и.о. главного врача Исаклинской центральной районной больницы Сергей Наумов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО