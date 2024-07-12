В губернии работают 4 трассовых медицинских пункта

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С марта этого года на автомагистрали А-300 на границе Большечерниговского и Большеглушицкого районов вблизи села Августовка работает новый трассовый медицинский пункт.



Это четвертое подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, расположенное на аварийно-опасных участках трассы. Все пункты развернуты в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в Самарской области. Размещение таких пунктов максимально сокращает время доезда медицинской бригады и эвакуации пострадавших с места происшествия.



«Трассовый медицинский пункт «Августовка» расположен на 125-м километре трассы А-300 на аварийно-опасном участке вдоль трассы. Он представляет собой мобильный модуль, в котором размещается бригада скорой медицинской помощи. Санитарный автомобиль класса «В» укомплектован медицинскими укладками, аппаратами и лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи», - рассказала главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, и.о. директора Самарского областного центра медицины катастроф Мария Горбунова.



Такие пункты также организованы:

в районе села Курумоч Волжского района

в районе села Печерское Сызранского района

в районе поселка Антоновка Сергиевского района.



С начала года специалисты подразделений оказали помощь почти 300 пациентам, пострадавшим в ДТП и обратившимся в пункты амбулаторно.



Основные задачи трассового медицинского пункта:

оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

транспортировка пострадавших в ближайшие медицинские учреждения 2-3 уровня

оказание медицинской помощи лицам, непосредственно обратившимся в пункт



Специалисты напоминают, безопасность на дорогах зависит от всех участников дорожного движения.

Для сохранения жизни и здоровья:

Неукоснительно соблюдайте все правила дорожного движения.

Ни в коем случае не садитесь за руль после употребления алкоголя.

В случае недомогания, в том числе из-за жаркой погоды, не садитесь за руль.

Обучайте детей поведению на дорогах.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов