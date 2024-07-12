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В губернии работают 4 трассовых медицинских пункта

12 июля 2024 16:55
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С начала года специалисты подразделений оказали помощь почти 300 пациентам, пострадавшим в ДТП и обратившимся в пункты амбулаторно.

С марта этого года на автомагистрали А-300 на границе Большечерниговского и Большеглушицкого районов вблизи села Августовка работает новый трассовый медицинский пункт.

Это четвертое подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, расположенное на аварийно-опасных участках трассы. Все пункты развернуты в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в Самарской области. Размещение таких пунктов максимально сокращает время доезда медицинской бригады и эвакуации пострадавших с места происшествия.

«Трассовый медицинский пункт «Августовка» расположен на 125-м километре трассы А-300 на аварийно-опасном участке вдоль трассы. Он представляет собой мобильный модуль, в котором размещается бригада скорой медицинской помощи. Санитарный автомобиль класса «В» укомплектован медицинскими укладками, аппаратами и лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи», - рассказала главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, и.о. директора Самарского областного центра медицины катастроф Мария Горбунова.

Такие пункты также организованы:
в районе села Курумоч Волжского района
в районе села Печерское Сызранского района
в районе поселка Антоновка Сергиевского района.

С начала года специалисты подразделений оказали помощь почти 300 пациентам, пострадавшим в ДТП и обратившимся в пункты амбулаторно.

Основные задачи трассового медицинского пункта:
оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
транспортировка пострадавших в ближайшие медицинские учреждения 2-3 уровня
оказание медицинской помощи лицам, непосредственно обратившимся в пункт

Специалисты напоминают, безопасность на дорогах зависит от всех участников дорожного движения.
Для сохранения жизни и здоровья:
Неукоснительно соблюдайте все правила дорожного движения.
Ни в коем случае не садитесь за руль после употребления алкоголя.
В случае недомогания, в том числе из-за жаркой погоды, не садитесь за руль.
Обучайте детей поведению на дорогах.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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