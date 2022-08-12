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В этом году в регионе появятся 17 новых ФАПов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий

12 августа 2022 16:53
110
Подразделения будут оснащены современной медицинской и компьютерной техникой.

Жители сельских территорий Самарской области будут получать медпомощь в обновленных условиях. В этом году в регионе появятся 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

В новых зданиях учреждений пациенты смогут наблюдаться у медработников, проходить обследования, делать прививки, получать неотложную и экстренную помощь. Подразделения будут оснащены современной медицинской и компьютерной техникой.

Медпункты возводятся в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Во многих муниципальных районах — Борском, Клявлинском, Челно-Вершинском, Похвистневском и других — модульные здания районных больниц появились и прошлом году. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. Всего за последние 5 лет в Самарской области возведены 71 фельдшерско-акушерский пункт, 9 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Подразделения будут оснащены современной медицинской и компьютерной техникой.
12 августа 2022  16:53
В этом году в регионе появятся 17 новых ФАПов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий
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12 августа 2022  16:28
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