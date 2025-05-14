В этом году в Елховском районе возведут два новых ФАПа

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В этом году в селе Вязовка и в посёлке Нижняя Кондурча с.п. Красное поселение Елховского и района возведут два новых фельдшерско-акушерских пункта.

Модульные здания будут возведены благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и выделенных дополнительных средств из областного бюджета по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева взамен ФАПам, которые располагались в приспособленных помещениях. Здесь будет оказываться первичная, а при необходимости — неотложная и экстренная — помощь взрослым и детям.

«В новых зданиях будут созданы более комфортные условия для фельдшера и пациентов, — рассказал главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров. - В настоящее время в районе 4 ФАПа, которые возведены благодаря нацпроекту. За последние годы новые объекты здравоохранения открылись в селах Красные дома, Пролейка, Борма и Мулловка».

В 2023 году в рамках модернизации первичного звена провели капитальный ремонт здания Елховской центральной районной больницы. Отремонтировали входные группы, установили пандус для маломобильных граждан, отремонтировали все помещения поликлинического и детского отделений, разместили новую навигацию, в том числе информационные таблички со шрифтом Брайля. В 2024 году обновили два подразделения больницы - офис врача общей практики в селе Тёплый Стан и ФАП в селе Березовка.

В этом году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Елховскую ЦРБ поступит около 80 единиц медицинской техники. Всего планируется поставка 812 единиц оборудования в медучреждения региона.

Фото: минздрав СО