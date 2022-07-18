В этом году коллектив Чапаевской ЦГБ пополнился молодыми специалистами

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В этом году к коллективу Чапаевской центральной городской больницы присоединились молодые специалисты — два участковых врача-терапевта и три медицинские сестры. При трудоустройстве медработники получили единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.



В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области ведется плановая работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Меры социальной поддержки медицинских работников способствуют привлечению специалистов в сельскую местность и малые города. В 2021 году по поручению Губернатора Дмитрия Азарова размер единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения, был увеличен до 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи — выплата составляет 300 тысяч рублей.



Врач-терапевт Анастасия Трубникова ведет прием пациентов в терапевтическом отделении №2 Чапаевской поликлиники.



«Я с самого детства не расставалась с домашней аптечкой: перебирала, раскладывала, сортировала лекарства. Постепенно игра переросла в понимание, что мое будущее будет связано с медицинской отраслью, — вспоминает Анастасия Сергеевна. — Когда пришло время выбирать образовательную траекторию, я рассматривала возможность изучать аптечное дело, но все-таки поступила на лечебный факультет. Во многом близкие подтолкнули меня к этому решению. В 2021 году я завершила обучение и трудоустроилась в Чапаевскую центральную городскую больницу».



Главный врач учреждения Николай Юрицын отметил, в этом году коллектив больницы пополнили несколько молодых врачей.



«В течение прошлого года к нам трудоустроились шесть выпускников Самарского медицинского университета. В этом году ожидаем прибытия пятерых целевиков, в том числе врача-педиатра, — рассказал Николай Сергеевич. — Благодаря нашему эффективному взаимодействию с администрацией города начинающие специалисты не только получают материальную поддержку, но и обеспечиваются жильем служебного найма. Также сотрудники получают компенсацию для аренды жилья. Таким образом, специалист, трудоустроившись в учреждение, сразу имеет крышу над головой».



Единовременные выплаты при трудоустройстве уже получили 75 специалистов медучреждений региона. Всего в 2022 году планируется охватить этой мерой социальной поддержки 450 молодых специалистов, которые по завершении обучения примут решение о работе в учреждениях здравоохранения Самарской области.