В преддверии чудес: стартовал сбор писем для 11-ого «Путешествия Деда Мороза с НТВ»

Когда на улице падают хлопья снега, а города украшают тысячами разноцветных огоньков, каждый понимает, что скоро наступит самый сказочный и добрый праздник – Новый год. Однако многие взрослые и дети начинают загадывать заветные желания намного раньше, чтобы зимний волшебник точно исполнил их искреннюю мечту. Телеканал НТВ и Всероссийский Дед Мороз в рамках 11-ого «Путешествия Деда Мороза с НТВ» открывают сбор писем, где каждый может рассказать о своей мечте, загадать новогоднее чудо и поздравить друзей.

Чтобы весточка точно дошла, нужно отправить письмо с искренними пожеланиями на почту dedmoroz@ntv.ru. Дед Мороз уже ждёт письма от взрослых и детей: вместе с командой НТВ он прочтёт каждое послание и воплотит в жизнь самые сокровенные мечты.

«Путешествие Деда Мороза с НТВ» впервые состоялось в 2016 году. Главная цель благотворительной акции – помочь тем, кто особенно в этом нуждается: детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным и малообеспеченным семьям, малышам, нуждающимся в дорогостоящем лечении, ребятам с особенностями развития и взрослым, которые, несмотря на трудные жизненные ситуации, продолжают верить в новогоднее чудо и волшебство. За десять лет проведения акции Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ проехал около 60 тысяч километров – от Владивостока до Калининграда, побывав в более чем 110 городах России, посетил более 1000 детских социальных учреждений и многодетных и малообеспеченных семей, подарил около 800 тонн подарков и сладких сюрпризов.

Подробнее о благотворительной акции можно узнать на официальном сайте НТВ и в социальных сетях: