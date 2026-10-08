В Тольятти бывшего руководителя ТОАЗа Владимира Махлая лишили звания почетного гражданина города

На имя председателя ТГД от прокуратуры Центрального района Тольятти поступило письмо с рекомендацией рассмотреть вопрос о лишении звания почетного гражданина города Владимира Махлая, осужденного еще в 2019 году за мошенничество. Приговором Комсомольского районного суда ему заочно было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей.

Это обращение прокуратуры было рассмотрено на заседании городского парламента 7 октября.

Как отметил председатель городской Думы, аналогичные предложения в отношении Владимира Махлая, поступали и ранее, в том числе и от прокуратуры, но в этот раз впервые вместе с приложением в виде копии обвинительного приговора (он изложен на 180 листах) и отметкой о вступлении решения суда в законную силу.

Парламентарии, рассмотрев вопрос, с предложением прокуратуры согласились. Бывшего руководителя одного из крупнейших химических производств Владимира Махлая лишили звания «Почётный гражданин города Тольятти». Почетным гражданином города он был более 20 лет, пишет СитиТраффик.