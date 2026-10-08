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Новая площадка развития для добровольцев Самарской области: стартовала регистрация на Международный форум #МЫВМЕСТЕ-2026

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Новая площадка развития для добровольцев Самарской области: стартовала регистрация на Международный форум #МЫВМЕСТЕ-2026

Со 2 по 5 декабря в Москве на площадке Национального центра «Россия» пройдёт шестой Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, организуемый Росмолодёжью и Добро.рф в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Регистрация участников открыта на сайте форум.мывместе.рф (vk.cc/cFHmLi).

Самарская область традиционно активно развивает добровольческое движение. По итогам сентября на платформе «Добро.рф» зарегистрировано 201 908 добровольцев из региона. За месяц количество зарегистрированных волонтёров выросло более чем на 4,8 тысячи человек. Также в регионе увеличивается число добровольческих мероприятий — в сентябре на платформе было зарегистрировано 27 606 событий.

Для добровольцев Самарской области участие в форуме #МЫВМЕСТЕ — возможность обменяться опытом с представителями других регионов и стран, узнать о новых форматах развития добровольчества, найти единомышленников и представить собственные социальные инициативы. В деловой программе планируется обсудить влияние добровольчества на человека и общество, развитие наставничества, взаимодействие НКО и бизнеса, экологические и социальные проекты, а также поддержку участников СВО и их семей.

В этом году главная тема форума — «Код изменений. Сила нашего воздействия». Организаторы ожидают около 10 тысяч участников. Среди них — добровольцы, представители НКО и бизнеса, участники гуманитарных миссий, активисты «Движения Первых», представители органов власти и образовательных организаций, международные эксперты и финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Одним из ключевых событий форума станет церемония вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, которая состоится 3 декабря. В шестом сезоне Премии приняли участие представители 155 стран — поступило 60 633 заявки. В финал вышли 99 участников: 81 — в национальном треке и 18 — в международном.

Фото: Международная Премия #МЫВМЕСТЕ

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