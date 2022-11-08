101

В этом году коллектив Кинельской центральной больницы города и района пополнили четыре специалиста — участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.



Фельдшер Темерлан Турланов ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Бузаевка.



«Мой путь в медицине начался во время обучения в колледже. Работал в областной больнице им. В.Д. Середавина в неврологическом отделении, позже — в первую волну пандемии — в "красной зоне". Завершив обучение, переехал в Кинельский район, где теперь оказываю помощь жителям села Бузаевка, — рассказал Темерлан Саргутович. — Здесь, в селе, можно получить колоссальный опыт: работая в фельдшерско-акушерском пункте, очень скоро на практике познаешь, как развиваются заболевания, как выявлять их на ранних стадиях и предотвращать осложнения. Я очень люблю общаться с людьми, помогать им, видеть результаты своей работы. Я и сам вырос в сельской местности, поэтому, когда перезжал из города в село, не было никаких сложностей».



Главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков отметил, в учреждении проводится активная работа по привлечению медицинских кадров. Помимо единовременных компенсационных выплат для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», специалисты могут получить «подъемные» при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям, выплаты для компенсации ипотечного кредита, а также воспользоваться другими мерами социальной поддержки, которые предоставляет администрация муниципального района.



«При поддержке администрации городского округа Кинель и муниципального района Кинельский обеспечиваем новых сотрудников служебным жильем, предоставляем компенсацию стоимости аренды квартир, — пояснил Сергей Иванович. — Также проводим информационно-разъяснительную работу со школьниками, студентами медицинских университетов и колледжей, привлекаем молодежь в рамках целевого набора. Только в этом году более чем с 30 студентами заключены договоры на целевое обучение по направлениям специалитета и ординатуры».

Фото: минздрав СО