100

В этом году коллектив Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили семь специалистов, участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – врач-педиатр, врач-терапевт, три фельдшера и две медицинские сестры.



Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи – часть системной работы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области. В регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В этом году в рамках реализации программ в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров.



Гульсина Максимова окончила Бугурусланское медицинское училище и 19 лет работала в родном селе Асекеево Оренбургской области. В феврале 2022 года она приняла решение переехать в Самарскую область и трудоустроилась в Кинель-Черкасскую больницу. Новый опытный сотрудник теперь работает заведующей ФАПом в селе Муханово.



«Свой путь в медицине я начала в далеком 2003 году и много лет проработала в родном селе, – рассказала Гульсина Хакимовна. – На прежнем месте работы на моем участке было всего около 200 прикрепленных жителей, а здесь – 900. Мне по душе общение с сельчанами, в нашей профессии не только процедурами и лекарством, но и добрым словом исцеляешь. На работу иду с радостью, коллеги-медики из районного центра всегда готовы помочь и поддержать. В Мухановском ФАПе, где я сейчас работаю, совсем недавно завершился ремонт – утеплили стены, укрепили пол, сделали косметический ремонт всех помещений, также полностью заменили сантехнику и систему отопления. В таком комфорте работать — одно удовольствие».

Фото: минздрав СО